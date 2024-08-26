Игрок Денвера сменил номер, чтобы почтить память брата, погибшего в автокатастрофе

В следующем сезоне Аарон Гордон будет играть под номером Дрю Гордона, ранее выступавшего за Будивельник.

Форвард Денвера Аарон Гордон со следующего сезона будет выступать под другим номером.

Как сообщает BasketNews, чемпион НБА 2023 года решил отказаться от номера 50 в пользу номера 32.

Именно под этим номером играл его брат Дрю, который в мае этого года погиб в автокатастрофе в Портленде.

Дрю Гордон сыграл в НБА девять матчей в составе Филадельфии. Практически всю свою карьеру он провел в Европе. На один сезон (2021/22) он заскочил в Украину, где американец играл за Будивельник.

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