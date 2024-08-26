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Баскетбол

Игрок Денвера сменил номер, чтобы почтить память брата, погибшего в автокатастрофе

В следующем сезоне Аарон Гордон будет играть под номером Дрю Гордона, ранее выступавшего за Будивельник.
Сегодня, 21:58
Аарон Гордон / Getty Images
Аарон Гордон / Getty Images

Форвард Денвера Аарон Гордон со следующего сезона будет выступать под другим номером.

Как сообщает BasketNews, чемпион НБА 2023 года решил отказаться от номера 50 в пользу номера 32.

Именно под этим номером играл его брат Дрю, который в мае этого года погиб в автокатастрофе в Портленде.

Дрю Гордон сыграл в НБА девять матчей в составе Филадельфии. Практически всю свою карьеру он провел в Европе. На один сезон (2021/22) он заскочил в Украину, где американец играл за Будивельник.

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Ранее появилась информация, что Лос-Анджелес Лейкерс видят в звезде Далласа Луке Дончиче лицо своей франшизы в будущем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денвер Наггетс Аарон Гордон

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