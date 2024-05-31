Бывший игрок Будивельника и брат звезды НБА погиб в автокатастрофе

Дрю Гордону было 33 года.

Экс-форвард Будивельника Дрю Гордон погиб в возрасте 33 лет.

В четверг, 30 мая, американский баскетболист попал в ДТП в Портленде, штат Орегон, медики не сумели спасти игрока.

Смерть баскетболиста подтвердил его агент, а также пресс-служба Денвера, за который выступает его младший брат Аарон Гордон.

Напомним, что Дрю Гордон выступал за столичный Будивельник, перед тем, как чемпионат оборвало плономашстабное вторжение, он был лидером по эффективности.

У Дрю Гордона остались супруга и трое детей.

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