Бывший игрок Будивельника и брат звезды НБА погиб в автокатастрофе
Дрю Гордону было 33 года.
Экс-форвард Будивельника Дрю Гордон погиб в возрасте 33 лет.
В четверг, 30 мая, американский баскетболист попал в ДТП в Портленде, штат Орегон, медики не сумели спасти игрока.
Смерть баскетболиста подтвердил его агент, а также пресс-служба Денвера, за который выступает его младший брат Аарон Гордон.
Напомним, что Дрю Гордон выступал за столичный Будивельник, перед тем, как чемпионат оборвало плономашстабное вторжение, он был лидером по эффективности.
У Дрю Гордона остались супруга и трое детей.
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