iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Бывший игрок Будивельника и брат звезды НБА погиб в автокатастрофе

Дрю Гордону было 33 года.
Сегодня, 13:12
Дрю Гордон / БК Будивельник
Дрю Гордон / БК Будивельник

Экс-форвард Будивельника Дрю Гордон погиб в возрасте 33 лет.

В четверг, 30 мая, американский баскетболист попал в ДТП в Портленде, штат Орегон, медики не сумели спасти игрока.

Смерть баскетболиста подтвердил его агент, а также пресс-служба Денвера, за который выступает его младший брат Аарон Гордон.

Напомним, что Дрю Гордон выступал за столичный Будивельник, перед тем, как чемпионат оборвало плономашстабное вторжение, он был лидером по эффективности.

У Дрю Гордона остались супруга и трое детей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дрю Гордон

Статьи по теме

Партизан подписал американского бигмэна Партизан подписал американского бигмэна
Глава PFA заявил, что игроки могут устроить забастовку из-за перегруженного календаря Глава PFA заявил, что игроки могут устроить забастовку из-за перегруженного календаря
Звезда Наполи договорился о переходе в ПСЖ, но клуб не намерен его отпускать Звезда Наполи договорился о переходе в ПСЖ, но клуб не намерен его отпускать
Снова прозрачное платье: Ванда засветила грудь с разных ракурсов на платном сайте Снова прозрачное платье: Ванда засветила грудь с разных ракурсов на платном сайте
Помочь журналистам

Видео

Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций
Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа14:07
Глава PFA заявил, что игроки могут устроить забастовку из-за перегруженного календаря
Европа13:40
Звезда Наполи договорился о переходе в ПСЖ, но клуб не намерен его отпускать
Европа13:22
Снова прозрачное платье: Ванда засветила грудь с разных ракурсов на платном сайте
Баскетбол13:12
Бывший игрок Будивельника и брат звезды НБА погиб в автокатастрофе
Европа12:54
Олимпийская сборная Украины по футболу обновила заявку на турнир
Европа12:50
Гендиректор Боруссии заявил, что клуб намерен изменить свою трансферную политику
Европа12:23
Реал опасается, что Лунин может покинуть клуб из-за неучастия в финале ЛЧ
Европа12:18
Монако не будет оспаривать дисквалификацию своего игрока, который выступил против акции против гомофобии
Европа11:50
Интер испытывает проблемы с пролонгацией контракта с главной звездой
Европа11:45
Анчелотти - о Золотом мяче: Будет борьба между Винисиусом и Беллингемом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK