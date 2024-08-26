Джонсон - о словах Эдвардса: Я не отвечаю человеку без чемпионского титула

Одному из лучших разыгрывающих в истории баскетбола не понравились высказывания молодой звезды Миннесоты.

Несколькими днями ранее звездный защитник Миннесоты Энтони Эдвардс позволил себе высказывания, которые у многих вызвали вопросы и возмущения.

Эдвардс заявил, что до современной НБА лишь Майкл Джордан по-настоящему обладал навыками. При этом "Энт-мен" забыл о множестве других легендарных игроков.

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Одним из таких, кого задели эти слова, стал Мэджик Джонсон, который нашел, в чем уколоть 23-летнего баскетболиста.

"Я никогда не отвечаю парню, который никогда не выигрывал чемпионство. Он не выиграл чемпионство в колледже. Я даже не знаю, выиграл ли он чемпионство в средней школе", - цитирует Джонсона BasketNews.

За свою многолетнюю карьеру Мэджик Джонсон пять раз становился чемпионом НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс, трижды признавался MVP регулярного сезона и трижды - MVP финальной серии.

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