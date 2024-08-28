Конфлікту не було: Вестбрук пояснив, чому він не зміг взяти у Денвері свій ігровий номер

Після того, як Рассел Вестбрук підписався з Денвером, очікувалося, що він візьме свій "нуль", під яким він виступає протягом усієї кар'єри.

Проте з цим виникла проблема, оскільки цей номер уже зайнятий Крістіаном Брауном. Навіть дійшло чуток, що молодий гравець нібито відмовився віддавати свій номер на прохання Расті.

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Вестбрук поспішив спростувати ці повідомлення, заявивши, що він навіть не просив Брауна віддати "нуль".

"Давайте залишимо нашу юну зірку в спокої. Ми з КБ ніколи не обговорювали, як він передасть мені "0". Я не хотів (просити) "0", тому що я вирішив позначити цю нову зміну "новим" числом", - цитує гравця The Athletic.

Вестбрук виступав під номером 0 у 15 із 16 сезонів НБА та під час одного сезону в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі. У середній школі він носив номер 4, але його взяв Аррон Аффлало, коли Вестбрук прибув до UCLA, що спонукало його змінити номер о.

Коли Вестбрук був задрафтований Оклахомою, він взяв номер 0, оскільки Нік Коллісон уже носив номер 4.

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