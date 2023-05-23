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Баскетбол

Милуоки сократил до трех число кандидатов на пост главного тренера

И лишь один из них получит работу в организации чемпиона НБА 2021 года.
Вчера, 22:54
Ник Нерс / Getty Images
Ник Нерс / Getty Images

Милуоки сузил группу лучших кандидатов на свободную должность главного тренера.

Как сообщает ESPN, Бакс выделили для себя трех специалистов, с которыми организация планирует встретиться на этой неделе.

По информации источника, этими кандидатами стали экс-тренер Торонто Ник Нерс, экс-тренер Бруклина, а ныне ассистент тренера Голден Стэйт Кенни Аткинсон и экс-ассистент Нерса в Торонто Эдриан Гриффин.

Генеральный менеджер "оленей" Джон Хорст за последние недели провел собеседование с 15 первоначальными кандидатами, прежде чем франшиза начала сокращать список финалистов.

Читай также: Торонто провел собеседование с Нэшем, провалившимся в Бруклине

Напомним, что Милуоки уволил Майка Буденхольцера после того, как команда, будучи первой сеянной на Востоке, вылетела уже в первом же раунде от восьмого сеянного Майами (1-4).

За пять лет в организации Буденхольцер привел ее к чемпионству НБА по итогам сезона-2020/21.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милуоки Бакс Кенни Аткинсон

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