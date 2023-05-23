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Баскетбол

Торонто провел собеседование с Нэшем, провалившимся в Бруклине

Рэпторс готовы вернуть на родину канадца, у которого не задалась карьера в Нетс.
Сегодня, 20:57
Стив Нэш / Getty Images
Стив Нэш / Getty Images

Представители Торонто встретились со Стивом Нэшем, чтобы обсудить потенциальное сотрудничество, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Рэпторс остаются без главного тренера с апреля, когда был уволен Ник Нерс после того, как команда впервые под его руководством не сумела пробиться в плей-офф.

Сам Нэш был уволен из Бруклина еще раньше - 1 ноября 2022 года канадский специалист покинул Нетс после провального старта сезона-2022/23 (2 победы, 5 поражений).

Стоит отметить, что под руководством Нэша результат Бруклина составлял 94 победы при 67 поражениях (58,4%). В плей-офф сезона-2021/22 Нетс вылетели уже в первом раунде, уступив Бостону 0-4.

Хоть нынешний сезон еще не окончен, но на данный момент уже состоялось много тренерских отставок, в том числе из Филадельфии был уволен Док Риверс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Стив Нэш Бруклин Нетс Торонто Рэпторс

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