Торонто провел собеседование с Нэшем, провалившимся в Бруклине

Рэпторс готовы вернуть на родину канадца, у которого не задалась карьера в Нетс.

Представители Торонто встретились со Стивом Нэшем, чтобы обсудить потенциальное сотрудничество, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Рэпторс остаются без главного тренера с апреля, когда был уволен Ник Нерс после того, как команда впервые под его руководством не сумела пробиться в плей-офф.

The Toronto Raptors met with Steve Nash to discuss their head coaching job, sources tell me and @joevardon. Nash, a Canadian basketball legend, had a .584 record (94-67) in two-plus seasons coaching the Nets. Toronto has had a wide-ranging coaching search. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 22, 2023

Сам Нэш был уволен из Бруклина еще раньше - 1 ноября 2022 года канадский специалист покинул Нетс после провального старта сезона-2022/23 (2 победы, 5 поражений).

Стоит отметить, что под руководством Нэша результат Бруклина составлял 94 победы при 67 поражениях (58,4%). В плей-офф сезона-2021/22 Нетс вылетели уже в первом раунде, уступив Бостону 0-4.

Хоть нынешний сезон еще не окончен, но на данный момент уже состоялось много тренерских отставок, в том числе из Филадельфии был уволен Док Риверс.