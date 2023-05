Торонто провел собеседование с Нэшем, провалившимся в Бруклине

Представители Торонто встретились со Стивом Нэшем, чтобы обсудить потенциальное сотрудничество, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Рэпторс остаются без главного тренера с апреля, когда был уволен Ник Нерс после того, как команда впервые под его руководством не сумела пробиться в плей-офф.

The Toronto Raptors met with Steve Nash to discuss their head coaching job, sources tell me and @joevardon. Nash, a Canadian basketball legend, had a .584 record (94-67) in two-plus seasons coaching the Nets. Toronto has had a wide-ranging coaching search.