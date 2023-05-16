Филадельфия уволила Дока Риверса

Филадельфия Сиксерз разпрощалась с главным тренером Доком Риверсом, утверждает журналист ESPN.

61-летний специлист проработал в команде три года, и в каждом сезоне Филадельфия во втором раунде плей-офф.

При этом Риверс имеет неплохую статистику в регулярном чемпионате - 154 победы и 82 поражения. Однако команда снова не пробилась в финал конференции, проиграв Бостону.

Несмотря на то, что у Риверса было еще два года по контракту, Филадельфия решила, что пришло время поискать другого наставника.

Напомним, что благодаря вылету Филадельфии Эмбиид стал обладателем необычного антирекорда.