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Баскетбол

Филадельфия уволила Дока Риверса

Тренер трижды не смог вывести команду в финал.
Сегодня, 19:22
Док Риверс / Getty Images
Док Риверс / Getty Images

Филадельфия Сиксерз разпрощалась с главным тренером Доком Риверсом, утверждает журналист ESPN.

61-летний специлист проработал в команде три года, и в каждом сезоне Филадельфия во втором раунде плей-офф.

При этом Риверс имеет неплохую статистику в регулярном чемпионате - 154 победы и 82 поражения. Однако команда снова не пробилась в финал конференции, проиграв Бостону.

Несмотря на то, что у Риверса было еще два года по контракту, Филадельфия решила, что пришло время поискать другого наставника.

Напомним, что благодаря вылету Филадельфии Эмбиид стал обладателем необычного антирекорда.

 

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