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Баскетбол

Эмбиид - обладатель уникального антирекорда НБА среди MVP

У звезды Филадельфии еще будет возможность избавиться от подобного "достижения".
Сегодня, 15:50
Джоэл Эмбиид / Getty Images
Джоэл Эмбиид / Getty Images

Действующий MVP регулярки Джоэл Эмбиид и его Фиалдельфия на выезде разгромно уступили Бостону и в итоге вылетели из плей-офф НБА на стадии второго раунда.

Такая неудача позволила 29-летнему бигмену обзавестись антирекордом, которым никто не обладает.

Как сообщает BasketNews, Эмбиид - единственный MVP регулярки в истории НБА, который за всю свою карьеру ни разу не играл в финале конференции.

Эмбиид находится в НБА уже девять лет, однако первые два года он пропустил из-за травм. За остальные семь лет он ни разу не преодолевал барьер второго раунда.

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Напомним, что Джоэл Эмбиид также стал участником одной неудачной серии среди MVP регулярного сезона.

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