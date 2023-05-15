Эмбиид - обладатель уникального антирекорда НБА среди MVP

У звезды Филадельфии еще будет возможность избавиться от подобного "достижения".

Действующий MVP регулярки Джоэл Эмбиид и его Фиалдельфия на выезде разгромно уступили Бостону и в итоге вылетели из плей-офф НБА на стадии второго раунда.

Такая неудача позволила 29-летнему бигмену обзавестись антирекордом, которым никто не обладает.

Как сообщает BasketNews, Эмбиид - единственный MVP регулярки в истории НБА, который за всю свою карьеру ни разу не играл в финале конференции.

Эмбиид находится в НБА уже девять лет, однако первые два года он пропустил из-за травм. За остальные семь лет он ни разу не преодолевал барьер второго раунда.

Joel Embiid is the ONLY MVP to never advance past the second round of the playoffs 😳 pic.twitter.com/KMXlNtlgHW — BasketNews (@BasketNews_com) May 15, 2023

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Напомним, что Джоэл Эмбиид также стал участником одной неудачной серии среди MVP регулярного сезона.