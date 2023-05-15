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Баскетбол

"Никогда не прощу": Карри оставил игроку Лейкерс специальный подарок

"Шеф" с иронией поздравил оппонента с победой в серии и выходом в финал конференции.
Сегодня, 14:24
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

Несмотря на все свои старания, Стеф Карри так и не смог спасти Голден Стэйт от вылета из второго раунда плей-офф.

Действующий чемпион НБА проиграл серию Лейкерс со счетом 2-4. Однако ход противостояния мог пойти иначе, не набери в четвертой игре Лонни Уокер все свои 15 очков в четвертой четверти, благодаря чему "озерники" победили 104:101 и повели в серии 3-1.

После шестого матча серии Карри подарил Уокеру свою майку с автографом и небольшим посланием, которое игрок Лос-Анджелеса опубликовал в своих социальных сетях.

"Для Лонни; продолжай cозидать; с любовью; никогда не прощу тебя за четвертый матч", - написал Стеф.

https://www.instagram.com/lonniewalkeriv/
https://www.instagram.com/lonniewalkeriv/

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри

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