MVP регулярки восьмой год подряд не может стать чемпионом НБА в сезон получения награды

Последний раз самый ценный игрок НБА выигрывал чемпионство в год признания MVP в сезоне-2014/15.

По итогам регулярного сезона-2022/23 НБА признала Джоэла Эмбиида самым ценным игроком.

С вылетом Эмбиида в составе Филадельфии на стадии второго раунда продлилась неутешительная серия для игроков, получающих награду MVP.

Как сообщает StatMuse, уже восьмой год подряд действующий MVP регулярки не может выиграть чемпионство в тот же год, когда его признали самым ценным игроком.

The MVP has not won the championship in the same season in 8 straight years. pic.twitter.com/2mqIs1aT5W — StatMuse (@statmuse) May 14, 2023

Последним MVP, которому удалось завоевать чемпионскую "гайку" стал Стеф Карри в 2015 году.

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Напомним, что после поражения от Бостона в седьмом матче Джоэл Эмбиид усомнился в качестве ростера Сиксерс, заявив, что он не может победить в одиночку.