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Баскетбол

"Я не могу победить в одиночку": Эмбиид подставил под удар игроков Филадельфии

Лидер Сиксерс считает, что его одноклубники должны были лучше сыграть против Бостона.
Сегодня, 09:30
Джоэл Эмбиид / Getty Images
Джоэл Эмбиид / Getty Images

После ужасной игры и уже традиционного вылета во втором раунде плей-офф Восточной конференции действующий MVP регулярки бигмен Филадельфии Джоэл Эмбиид намекнул на то, что состав его команды не соответствует чемпионским целям.

В послематчевом интервью он оставил сообщение либо одноклубникам, которые, по его мнению, должны играть лучше, либо фронт-офису, который должен поработать в будущее межсезонье.

"(Для чемпионства) понадобиться больше, чем что есть у нас. Мы все должны смотреть на себя. Я должен быть лучше, и я буду лучше. Это то, на чем я сосредоточен. Все мы должны вернуться и найти способы продолжать совершенствоваться и помогать команде", — цитирует Эмбиида Sports Illustrated.

"Я не могу победить в одиночку. Я и Джеймс, мы просто не можем победить в одиночку. Вот почему в баскетбол играют пять на пять. Нам просто нужно, чтобы все продолжали искать способы стать лучше, и у нас все будет хорошо".

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В седьмой игре против Бостона Джоэл Эмбиид набрал 15 очков и восемь подборов за 38 минут на площадке.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Филадельфия Сиксерс Джоэл Эмбиид

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