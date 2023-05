"Я не могу победить в одиночку": Эмбиид подставил под удар игроков Филадельфии

После ужасной игры и уже традиционного вылета во втором раунде плей-офф Восточной конференции действующий MVP регулярки бигмен Филадельфии Джоэл Эмбиид намекнул на то, что состав его команды не соответствует чемпионским целям.

В послематчевом интервью он оставил сообщение либо одноклубникам, которые, по его мнению, должны играть лучше, либо фронт-офису, который должен поработать в будущее межсезонье.

"(Для чемпионства) понадобиться больше, чем что есть у нас. Мы все должны смотреть на себя. Я должен быть лучше, и я буду лучше. Это то, на чем я сосредоточен. Все мы должны вернуться и найти способы продолжать совершенствоваться и помогать команде", — цитирует Эмбиида Sports Illustrated.

"Я не могу победить в одиночку. Я и Джеймс, мы просто не можем победить в одиночку. Вот почему в баскетбол играют пять на пять. Нам просто нужно, чтобы все продолжали искать способы стать лучше, и у нас все будет хорошо".

