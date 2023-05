Мемфис отстранил Моранта от командных мероприятий до решения НБА

Мемфис отстранил звездного защитника Джа Моранта от всех командных мероприятий, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Баскетболист будет отбывать наказание вплоть до решения НБА по этому делу. Больше никаких комментариев организация не давала.

Grizzlies suspended Morant from all team activities pending NBA review. NBA spokesperson Mike Bass says: “We are aware of the social media post involving Ja Morant and are in the process of gathering more information.” https://t.co/qQZcGNGrA8