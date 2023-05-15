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Баскетбол

Тейтум побил рекорд Стефа Карри по очкам в 7-х матчах плей-оф

Лидер Бостона внес огромную помощь для выхода команды в финал конференции.
Сегодня, 09:01
Джейсон Тейтум / Getty Images
Джейсон Тейтум / Getty Images

Форвард Бостона Джейсон Тейтум установил рекорд по количеству набранных очков в седьмых матчах плей-офф.

В рамках поединка с Филадельфией баскетболист набрал 51 очко, совершил 13 подборов, пять передач и два перехвата.

Благодаря своей результативности Бостон вышел в следующий раунд плей-офф (112:88, 4-3).

Стоит отметить, что предыдущий рекорд принадлежал защитнику «Голден Стейт» Стефену Карри, набравшему 50 очков несколько недель назад в серии против Сакраменто.

Ранее сообщалось, что Мемфис отстранил Моранта от командных мероприятий до решения НБА.


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