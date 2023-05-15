iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

НБА. Плей-офф: Бостон разбил Филадельфию и вышел в финал конференции

Представляем вашему вниманию результат и обзор прошедшего баскетбольного поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:22
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В воскресенье, 14 мая, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялся очередной матч плей-офф.

Бостон на своей площадке переиграл Филадельфию, что позволило выйти в финал конференции.

Результаты матчей НБА за 14 мая

Бостон – Филадельфия 112:88 (23:29, 32:23, 33:10, 24:26)

Бостон: Тейтум (51 + 13 подборов), Браун (25), Смарт (7), Хорфорд (6 + 10 подборов), Р. Уильямс (6) – старт; Брогдон (12), Уайт (3), Шэмпени (2), Г. Уильямс (0), Корнет (0), Притчард (0), Хаузер (0).

Филадельфия: Харрис (19), Макси (17), Эмбиид (15 + 8 подборов), Такер (11), Харден (9 + 7 передач + 5 потерь) – старт; Мелтон (7), Спрингер (4), Хауз (4), Рид (2), Ньянг (0), Коркмаз (0), Милтон (0).

Бостон победил в серии – 4-3


Статьи по теме

Индивидуальный дизайн: Холанд "испортил" бутсы после победы над Эвертоном Индивидуальный дизайн: Холанд "испортил" бутсы после победы над Эвертоном
Плей-офф НБА: определились все участники финалов конференций Плей-офф НБА: определились все участники финалов конференций
"Я не могу победить в одиночку": Эмбиид подставил под удар игроков Филадельфии "Я не могу победить в одиночку": Эмбиид подставил под удар игроков Филадельфии
Тейтум побил рекорд Стефа Карри по очкам в 7-х матчах плей-оф Тейтум побил рекорд Стефа Карри по очкам в 7-х матчах плей-оф
Помочь журналистам

Видео

Металлист - Заря 0:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Металлист - Заря 0:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа09:40
Индивидуальный дизайн: Холанд "испортил" бутсы после победы над Эвертоном
НБА09:35
Плей-офф НБА: определились все участники финалов конференций
НБА09:30
"Я не могу победить в одиночку": Эмбиид подставил под удар игроков Филадельфии
НБА09:01
Тейтум побил рекорд Стефа Карри по очкам в 7-х матчах плей-оф
Бокс08:41
"У меня нет времени": Ломаченко - о поединке за абсолютное чемпионство
Европа08:20
Футбол сегодня: Матчи УПЛ, Лестер примет Ливерпуль
Европа08:00
Эспаньол - Барселона 2:4 Видео голов и лучших моментов матча чемпионского матча в Испании
НХЛ07:40
Кубок Стэнли: Вегас переиграл Эдмонтон и вышел в финал конференции
НБА07:22
НБА. Плей-офф: Бостон разбил Филадельфию и вышел в финал конференции
Европа00:50
Марсель Малиновского не оставил шансов Анже
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK