НБА. Плей-офф: Бостон разбил Филадельфию и вышел в финал конференции
Представляем вашему вниманию результат и обзор прошедшего баскетбольного поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
В воскресенье, 14 мая, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялся очередной матч плей-офф.
Бостон на своей площадке переиграл Филадельфию, что позволило выйти в финал конференции.
Результаты матчей НБА за 14 мая
Бостон – Филадельфия 112:88 (23:29, 32:23, 33:10, 24:26)
Бостон: Тейтум (51 + 13 подборов), Браун (25), Смарт (7), Хорфорд (6 + 10 подборов), Р. Уильямс (6) – старт; Брогдон (12), Уайт (3), Шэмпени (2), Г. Уильямс (0), Корнет (0), Притчард (0), Хаузер (0).
Филадельфия: Харрис (19), Макси (17), Эмбиид (15 + 8 подборов), Такер (11), Харден (9 + 7 передач + 5 потерь) – старт; Мелтон (7), Спрингер (4), Хауз (4), Рид (2), Ньянг (0), Коркмаз (0), Милтон (0).
Бостон победил в серии – 4-3