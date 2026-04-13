Стала известна сетка плей-офф НБА

Определились ключевые пары на Востоке и Западе.
Сегодня, 09:57       Автор: Валентина Чорноштан
В понедельник, 13 апреля, закончился регулярный сезон-2025/26 НБА. В последний игровой день сезона состоялись пятнадцать матчей, и теперь окончательно определилась сетка плей-офф.

Между тем пары распределились следующим образом: в Восточной конференции своих соперников по первому раунду плей-офф ожидают Детройт и Бостон - они определятся по итогам плей-ин, где сыграют Шарлотт, Майами, Филадельфия и Орландо.

Добавим, что плей-ин, пройдет с 14 по 17 апреля, начнется матчами между командами, занявшими в своих конференциях седьмое и восьмое места. Победитель этого противостояния получает седьмой посев и напрямую выходит в плей-офф, тогда как проигравший встречается с победителем матча между девятой и десятой командами. Уже 18 апреля команды начнут борьбу за чемпионский титул в плей-офф.

В Западной конференции Оклахома и Сан-Антонио также ждут своих соперников - ими могут стать Клипперс, Голден Стэйт, Финикс, а также Портленд.

Однако точно известно, что на Востоке на старте плей-офф Кливленд будет бороться с Торонто, а Нью-Йорк встретится с Атлантой. На Западе Лейкерс проведут матч с Хьюстоном, а Денвер сразится с Миннесотой.

