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Финал плей-офф НБА: Оклахома победила Индиану в решающем матче, впервые в истории став чемпионом

Вашему вниманию результат и обзор поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:50       Автор: Игорь Мищук
Оклахома обыграла Индиану / Getty Images
Оклахома обыграла Индиану / Getty Images

В ночь на понедельник, 23 июня, в Национальной баскетбольной ассоциации был сыгран решающий седьмой матч финала плей-офф.

Оклахома принимала на своей площадке Индиану и одержала победу со счетом 103:91, впервые в истории став чемпионом НБА.

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В первой половине матча оппоненты обменялись четвертями, а Пейсерс в начале встречи потеряли из-за травмы своего лидера Тайриза Халибертона, который не смог продолжить игру. Определяющим стал третий отрезок поединка, в котором Тандер сделали разницу, которую соперник отыграть уже не сумел.

Самым результативным игроком матча стал лидер Оклахомы Шей Гилджес-Александер, на счету которого 29 очков, 12 передач и пять подборов.

Источник: Getty Images

Результат матча НБА за 22 июня

Оклахома-Сити – Индиана 103:91 (25:22, 22:26, 34:20, 22:23)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (29 + 12 передач), Джейлен Уильямс (20), Холмгрен (18 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Дорт (9 + 7 подборов), Хартенштайн (7 + 9 подборов) – старт; Карузо (10), Уоллес (10), Уиггинс (0), Митчелл (0), Джонс (0), К. Уильямс (0), Дженг (0).

Индиана: Сиакам (16), Нембхард (15 + 6 передач), Халибертон (9), Тернер (6), Несмит (3) – старт; Матурин (24 + 13 подборов), Макконнелл (16 + 7 потерь), Брэдли (2), Шеппард (0), Ферфи (0), Топпин (0), Брайант (0).

Оклахома выиграла серию 4-3.

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