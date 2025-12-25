iSport.ua
Вингер сборной Нигерии - о КАН: Один из лучших турниров в мире

Самуэль Чуквуезе потребовал уважения.
Сегодня, 16:15       Автор: Андрей Безуглый
Самуэль Чуквуезе / Getty Images
Вингер Фулхэма и сборной Нигерии Самуэль Чуквуезе высказался в защиту Кубка африканских наций.

Игрок заявил, что турнир так же престижен, как чемпионат мира или Европы, а потому остальные должны уважать его.

Хотя при этом Чуквуезе и признал, что доля хейта в сторону чемпионата связана с его датой проведения.

Все хотят играть в Кубке африканских наций. Это одно из лучших соревнований в мире. Вы должны уважать этот турнир так же, как чемпионат Европы и чемпионат мира.

Если тебя вызывают — должен ехать. У тебя нет выбора, твой клуб не может тебя остановить, и никто не должен говорить ничего плохого о Кубке африканских наций. Да, его поставили не лучшее время в сезоне, но говорить, что это не престижное соревнование — неприемлемо.

С результатами и расписанием Кубка африканских наций вы можете ознакомиться на нашем сайте.

