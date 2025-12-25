iSport.ua
Салах снова проигнорировал критику от мусульман

Футболист снова запостил рождественское поздравление.
Сегодня, 19:20       Автор: Андрей Безуглый
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах снова может стать целью критики.

Египтянин поделился праздничным постом в Твиттере, поздравив подписчиков с Рождеством.

На фото же запечталены дочери футболиста, сидящие возле рождественнской елки.

В прошлом году и ранее мусульманский мир критиковал Салаха за поздравления с христианским праздником. В этом году, очевидно, ситуация повторится.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль нашел замену Исаку.

