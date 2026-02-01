Салах установил очередное достижение

Египтянин первым в АПЛ набрал 20 результативных действий против одного клуба.

Вингер Ливерпуля Мохамед Салах записал на свой счет очередное достижение в рамках АПЛ.

Напомним, накануне мерсисайдцы разбили Ньюкасл, а египтянин отметился результативной передачей.

Благодаря этому Салах стал первым футболистом в истории АПЛ, который набрал 20 результативных действий против отдельного клуба.

В 19-ти матчах против Ньюкасла вингер забил десять голов и отдал десять ассистов.

В целом, в текущем сезоне, на счету Салаха 24 матча, шесть голов и шесть ассистов.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль работает над трансфером защитника.

