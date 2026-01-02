iSport.ua
Реал отказался от лидера Ливерпуля

Агенты отреагировали на травму Килиана Мбаппе.
Сегодня, 20:59       Автор: Антон Федорцив
Мохамед Салах / Getty Images
Нападающий английского Ливерпуля Мохамед Салах мог оказаться в мадридском Реале. Королевский клуб через посредников получил предложение подписать египтянина, сообщает Defensa Central.

"Сливочным" якобы предложили арендовать вингера. Тем не менее, Реал отверг идею с переходом Салаха. Испанский гранд не устроила сумму сделки в размере 12 млн евро.

В нынешнем сезоне Салах провел 20 матчей во всех турнирах, в которых оформил 5 мячей и 4 ассиста. Контракт нападающего с "красными" действует до лета 2027 года. Перед поездкой на Кубок Африки у него был конфликт из-за потери места в основе.

К слову, хавбек Райан Гравенберх получил новый контракт от Ливерпуля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Реал Мадрид Мохамед Салах

