Реал отказался от лидера Ливерпуля

Нападающий английского Ливерпуля Мохамед Салах мог оказаться в мадридском Реале. Королевский клуб через посредников получил предложение подписать египтянина, сообщает Defensa Central.

"Сливочным" якобы предложили арендовать вингера. Тем не менее, Реал отверг идею с переходом Салаха. Испанский гранд не устроила сумму сделки в размере 12 млн евро.

В нынешнем сезоне Салах провел 20 матчей во всех турнирах, в которых оформил 5 мячей и 4 ассиста. Контракт нападающего с "красными" действует до лета 2027 года. Перед поездкой на Кубок Африки у него был конфликт из-за потери места в основе.

К слову, хавбек Райан Гравенберх получил новый контракт от Ливерпуля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!