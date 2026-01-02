iSport.ua
Ливерпуль предложил новый котракт ключевому хавбеку

Райан Гравенберх заслужил награду.
Сегодня, 19:04       Автор: Андрей Безуглый
Райан Гравенберх / Getty Images
Райан Гравенберх / Getty Images

Ливерпуль начал переговоры по новому контракту с Райаном Гравеберхом, пишет GiveMeSport.

Руководство клуба решило наконец обратить вимаие на ситуацию с контрактами. 

Текущее соглашение нидерландца истекает лишь через три года, однако клуб хочет отметить его заслуги новым контрактом.

Ожидается, что Ливерпуль предложил Гравенберху куда более щедрые условия, и, вероятней всего, хавбек примет их. Гравенберх доволен клубом и своими успехами.

В текущем сезое Райан Гравеберх провел 17 матчей, отличившись четырьмя голами и двумя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Брайтон вернул в клуб своего ветерана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Райан Гравенберх

