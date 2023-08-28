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Манчестер Юнайтед может совершить обмен футболистами с Баварией

Клубы хотят усилить центр поля.
Сегодня, 09:20
Скотт Мактоминей / Getty Images
Скотт Мактоминей / Getty Images

Опорный полузащитник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминей попал в сферу интернов Баварии. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

Мюнхенцам интересен футболист сборной Шотландии. Стороны могут обменяться игроками в качестве аренды, ведь Райан Гравенберх интересен "красным дьяволам".

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Отметим, оба игрока готовы сменить клубную прописку, чтобы получить больше игрового времени в новых командах.

В текущем сезоне на счету Мактоминея два матча в рамках АПЛ, в которых хавбек не отличился результативными действиями.

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