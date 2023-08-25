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Бавария подписала израильского вратаря

Даниэль Перец попробует заменить Нойера.
Сегодня, 20:28
Даниэль Перец / fcbayern.com
Даниэль Перец / fcbayern.com

Мюнхенская Бавария официально представила нового голкипера Даниэля Переца.

23-летний израильтянин перешел в немецкий клуб из Маккаби Тель-Авив за 5 млн евро плюс различные бонусы.

Контракт с мюнхенцами рассчитан до 2028 года. В прошлом сезоне Даниэль отыграл 45 матчей, из которых 25 он отстоял на ноль.

Новичок уже успел отметиться невероятной красотой своей возлюбленной Ноа Кирел.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен

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