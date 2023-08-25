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Не самая большая звезда в семье: новичок Баварии привез в Мюнхен девушку-певицу

Израильскому голкиперу придется сильно впечатлять своей игрой, чтобы выйти из тени такой красотки.
Сегодня, 11:17
Даниэль Перец и Ноа Кирел
Даниэль Перец и Ноа Кирел

Бавария вскоре должна объявить о приобретении перспективного израильского голкипера Даниэля Перца.

По крайней мере, Перец уже находится в Мюнхене, куда приехал вместе со своей возлюбленной Ноа Кирел..

Кто такая Ноа Кирел

Ноа Кирель - 22-летняя (на год младше Даниэля) израильская певица. Взлет Ноа начался в 2015 году, когда она опубликовала свою первую песню под названием "Medabrim?"  и мгновенно стала популярной, уже в 2017 Кирел была номинирована на звание лучшего международного артиста по версии MTV Europe Music Awards.

В том же году она поучаствовала в теле-шоу Израиль имеет талант.

С 2020 по 2022 год, как и подавляющее большинство израильтян Кирел прошла службу в армии, также в 2022 году девушка достигла своего на данный момент главного успеха. Ей доверили представлять Израиль на Евровидение, где она взорвала зал своим жгучим перформансом с песней Unicorn, заняв третье место.

Отметим, что и Перец вместе с молодежной сборной Израиля проявил себя в этом году на континентальном соревновании, пройдя в полуфинал Евро до 21 года.

 

История взаимоотношений Ноа Кирел и Даниэля Перца

Достоверно неизвестно о том, как Кирел и Перец познакомились. Вероятно, это случилось благодаря тому что брат футболиста работает в команде девушки, однако, их отношения начались совсем недавно. Еще в мае этого года Ноа встречалась с одним из израильских актеров, а слухи о ее влюбленности в перспективного вратаря начали появляться в конце июня.

Тогда красотка запостила в своей Instagram Stories видео с матча Маккаби Тель-Авив, за которое выступал Перец и как удалось узнать журналистам именно он пригласил ее на игру, а затем пара встретилась в ресторане в кругу общих знакомых.

Некий инсайдер на тот момент описывал их отношение как "уже не друзья, но еще и не любовники", однако, как видим пара предпочитает стремительное развитие отношений, поэтому, уже через месяц девушка вместе со своим парнем уехала в другую страну, где начнется новый этап как их общей истории, так и отдельно истории перспективного футболиста  и популярной певицы.

Примечательно, что Ноа намного известнее своего парня. На ее Instagram подписано 1.8 млн людей в то время, как у него подписчиков не более 60 тысяч.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария

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