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Бавария подпишет вратаря сборной Израиля

Даниэль Перец станет приобретением на перспективу.
Вчера, 23:46
Даниель Перец / Getty Images
Даниель Перец / Getty Images

Бавария наконец нашла усиление на позицию вратаря. которое искала все трансферное окно.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, "красные" подпишут Даниэля Перца из Маккаби Тель-Авив. Сумма трансфера составит 2 млн евро + бонусы.

С израильским голкипером подпишут четырехлетний контракт, финансовые детали которого на данный момент остаются неизвестными.

Стоит сказать, что Бавария из уважения к Ноеру отказалась покупать вратаря, который сразу станет основным, поэтому Перец является приобретением на перспективу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Даниэль Перец

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