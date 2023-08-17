Бавария подпишет вратаря сборной Израиля
Даниэль Перец станет приобретением на перспективу.
Бавария наконец нашла усиление на позицию вратаря. которое искала все трансферное окно.
Как сообщает Флориан Плеттенберг, "красные" подпишут Даниэля Перца из Маккаби Тель-Авив. Сумма трансфера составит 2 млн евро + бонусы.
С израильским голкипером подпишут четырехлетний контракт, финансовые детали которого на данный момент остаются неизвестными.
Стоит сказать, что Бавария из уважения к Ноеру отказалась покупать вратаря, который сразу станет основным, поэтому Перец является приобретением на перспективу.
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