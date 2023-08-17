Бавария подпишет вратаря сборной Израиля

Бавария наконец нашла усиление на позицию вратаря. которое искала все трансферное окно.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, "красные" подпишут Даниэля Перца из Маккаби Тель-Авив. Сумма трансфера составит 2 млн евро + бонусы.

С израильским голкипером подпишут четырехлетний контракт, финансовые детали которого на данный момент остаются неизвестными.

Стоит сказать, что Бавария из уважения к Ноеру отказалась покупать вратаря, который сразу станет основным, поэтому Перец является приобретением на перспективу.

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