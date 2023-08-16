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Бавария не хочет покупать нового основного вратаря из уважения к Нойеру

При этом в клубе не знают, сможет ли капитан вернуться в прежних кондициях.
Сегодня, 20:32
Мануэль Нойер / Getty Images
Мануэль Нойер / Getty Images

Отпустив Александера Нюбеля в аренду в Штутгарт, мюнхенская Бавария входит в новый сезон с одним опытным вратарем в лице Свена Ульрайха, который пропустил три мяча в Суперкубке Германии.

Существует вероятность того, что Мануэль Нойер сможет вернуться на поле лишь в 2024 году. Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, никто в Мюнхене не знает и не может предсказать, когда и в каком состоянии он вернется.

Учитывая возраст Нойера, которому уже 37 лет, некоторые руководители клуба раздумывали над тем, чтобы найти вратаря, который мог бы стать новым №1.

Обсуждались такие имена, как Майк Меньян и Диогу Кошта, но Бавария не стала предпринимать серьезных действий — из уважения к Нойеру, а также из-за влияния капитана в клубе.

Ранее стало известно, что хавбек Баварии заинтересовал Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мануэль Нойер Бавария Мюнхен

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