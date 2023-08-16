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Манчестер Юнайтед и Ливерпуль проявляют интерес к хавбеку Баварии

Сам игрок предпочитает переехать на Олд Траффорд.
Сегодня, 17:39
Райан Гравенберх / Getty Images
Райан Гравенберх / Getty Images

Райан Гравенберх так и не сумел прижиться в Баварии, а потому его трансфер выглядит вполне реальным.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Foot Mercato Санти Ауна, 21-летний хавбек попал в сферу интересов Ливерпуля и Манчестер Юнайтед.

Мерсисайдцы возобновили свою погоню за игроком на этой неделе. Нидерландец открыт к переезду в Англию - ведутся переговоры с его окружением.

При этом он по-прежнему находится в шорт-листе манкунианцев, которые в свою очередь еще не делали Баварии никакого предложения.

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По информации источника, если ему все же придется покинуть Мюнхен, Гравенберх предпочитает перейти в команду своего экс-наставника по Аяксу Эрика тен Хага.

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