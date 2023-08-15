Манчестер Юнайтед готов продать защитника, которым интересуются клубы Англии, Испании и Германии

Игрок может принести клубу деньги, которые необходимы для входящих трансферов.

Манчестер Юнайтед продолжает распродажу своих молодых игроков.

Как сообщает испанское издание Relevo, "красные дьяволы" готовы расстаться с левым защитником Альваро Фернандесом, который не может выиграть конкуренцию у Люка Шоу и Тайрелла Маласии.

За 20-летнего испанца манкунианцы рассчитывают получить 7 миллионов евро. При этом МЮ готов продать его за меньшую сумму, но при условии, что у клуба останется определенный процент прав на футболиста.

На игрока претендуют Бернли, Вест Хэм, Гранада, Лас Пальмас, Эспаньол и франкфуртский Айнтрахт.

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Контракт Фернандеса рассчитан до лета 2024 года с опцией продления еще на год. За первую команду Манчестера в официальных матчах он так и не дебютировал, получив игровое время лишь в товарищеских встречах.

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