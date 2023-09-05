В сборной Нидерландов недовольны новичком Ливерпуля

Тренерский штаб сборной НИдерландов недоволен Райаном Гравенберхом, пишет 90Min.

Дело в том, что хавбек отказался от вызова в сборную на матчи отбора к Евро, чтобы освоиться в новом клубе.

Для игрока это имеет смысл, ведь Ливерпуль не будет играть до 16 сентября, к тому времени 21-летний парень вполне может освоиться на новом месте. Вот только в сборной такое решение не приняли.

Куман заявил, что крайне недоволен выбором игрока, но куда больше сказал тренер молодежной сборной Нидерландов Михаэль Рейзигер.

"За национальную команду, за свою страну нужно играть сердцем. А не головой. Поэтому нужно действительно хотеть быть там. Для меня это очень важно. Он принял решение остаться в Ливерпуле, чтобы акклиматизироваться. Я знаю Райана, он хороший и симпатичный парень, но он сделал неправильный выбор.

Если ты можешь играть за национальную команду, это большая честь. Это должно вызывать гордость. Здесь не может быть никаких поблажек. Это относится ко всем, не только к Райану", - считает Рейзигер.

Ранее, напомним, мы рассказывали, что из себя представляет новый клуб Сергея Сидорчука.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!