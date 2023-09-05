iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В сборной Нидерландов недовольны новичком Ливерпуля

Гравенберх отказался от вызова в национальную команду.
Сегодня, 20:30
Райан Гравенберх / Getty Images
Райан Гравенберх / Getty Images

Тренерский штаб сборной НИдерландов недоволен Райаном Гравенберхом, пишет 90Min.

Дело в том, что хавбек отказался от вызова в сборную на матчи отбора к Евро, чтобы освоиться в новом клубе.

Для игрока это имеет смысл, ведь Ливерпуль не будет играть до 16 сентября, к тому времени 21-летний парень вполне может освоиться на новом месте. Вот только в сборной такое решение не приняли.

Куман заявил, что крайне недоволен выбором игрока, но куда больше сказал тренер молодежной сборной Нидерландов Михаэль Рейзигер.

"За национальную команду, за свою страну нужно играть сердцем. А не головой. Поэтому нужно действительно хотеть быть там. Для меня это очень важно. Он принял решение остаться в Ливерпуле, чтобы акклиматизироваться. Я знаю Райана, он хороший и симпатичный парень, но он сделал неправильный выбор.

Если ты можешь играть за национальную команду, это большая честь. Это должно вызывать гордость. Здесь не может быть никаких поблажек. Это относится ко всем, не только к Райану", - считает Рейзигер.

Ранее, напомним, мы рассказывали, что из себя представляет новый клуб Сергея Сидорчука.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Райан Гравенберх

Статьи по теме

Ливерпуль договорился с Баварией о трансфере игрока сборной Нидерландов Ливерпуль договорился с Баварией о трансфере игрока сборной Нидерландов
Ливерпуль постарается укрепить центр поля игроком Баварии Ливерпуль постарается укрепить центр поля игроком Баварии
Манчестер Юнайтед может совершить обмен футболистами с Баварией Манчестер Юнайтед может совершить обмен футболистами с Баварией
Ливерпуль нацелился на подписание полузащитника сборной Нидерландов Ливерпуль нацелился на подписание полузащитника сборной Нидерландов
Помочь журналистам

Видео

Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка
Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Формула 122:04
Росберг: Леклер слишком хороший парень
Европа21:42
Фаната клуба с совой на эмблеме оштрафовали за имитацию обезьяны
Футбол21:34
Сын легендарного голкипера стал игроком бельгийского клуба
Другие21:19
МОК избавился от россиян в своем составе, но не от всех
Другие страны21:10
Экс-тренер ПСЖ близок к тому, чтобы возглавить катарский клуб
Футбол20:42
Ультрас Севильи выступили против возвращения Рамоса в клуб
Европа20:30
В сборной Нидерландов недовольны новичком Ливерпуля
Футбол20:00
Желто-синие цвета и партнер игрок сборной россии: куда перебрался Сергей Сидорчук
Другие19:54
Украина вышла в плей-офф ЧЕ по волейболу
Европа19:33
Ювентус хочет продлить своего проблемного игрока
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK