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Ливерпуль договорился с Баварией о трансфере игрока сборной Нидерландов

Английский клуб подпишет уже четвертого полузащитника за лето.
Сегодня, 21:14
Райан Гравенберх / Getty Images
Райан Гравенберх / Getty Images

Ливерпуль достиг соглашения с Баварией о трансфере Райана Гравенберха, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн.

Клубы договорились о фиксированной выплате в размере 40 миллионов евро за переезд полузащитника сборной Нидерландов на Энфилд.

Этим вечером 21-летний футболист вылетит в Ливерпуль и завтра пройдет медицинское обследование, после чего он подпишет долгосрочный контракт с английским клубом.

Райан Гравенберх перешел в Баварию только прошлым летом из Аякса. За его трансфер "ротен" заплатили 18,5 миллиона. Однако не сумев закрепиться в составе, хавбек очень хочет сменить обстановку.

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В прошлом сезоне он принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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