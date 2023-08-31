Ливерпуль договорился с Баварией о трансфере игрока сборной Нидерландов
Ливерпуль достиг соглашения с Баварией о трансфере Райана Гравенберха, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн.
Клубы договорились о фиксированной выплате в размере 40 миллионов евро за переезд полузащитника сборной Нидерландов на Энфилд.
Этим вечером 21-летний футболист вылетит в Ливерпуль и завтра пройдет медицинское обследование, после чего он подпишет долгосрочный контракт с английским клубом.
Райан Гравенберх перешел в Баварию только прошлым летом из Аякса. За его трансфер "ротен" заплатили 18,5 миллиона. Однако не сумев закрепиться в составе, хавбек очень хочет сменить обстановку.
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В прошлом сезоне он принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одним ассистом.
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