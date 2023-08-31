Защитник Ливерпуля может оказаться в Саудовской Аравии
Конате попал в сферу интересов Аль-Иттихад.
Центральный защитник Ливерпуля Ибраима Траоре может покинуть команду в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Фабрис Хокинс.
Аль-Иттихад хотел усилиться Жан-Клером Тодибо из Ниццы, однако футболист отказался от данного перехода. Таким образом клуб переключился на соотечественника француза.
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В свою очередь Конате также не горит желаем менять команду. Игроку комфортно в стане "красных".
В текущем сезоне на счету 24-летнего француза два матча в рамках АПЛ, не отличившись результативными действиями.
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