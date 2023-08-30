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Ливерпуль определился с будущим Салаха

"Красные" не будут продавать египтянниа.
Вчера, 23:34
Мохаммед Салах / Getty Images
Мохаммед Салах / Getty Images

Стали известны новые подробности о возможном интересе Аль-Иттихада к Мохаммеду Салаху.

Как сообщает журналист Пол Джойс, Ливерпуль пока не получал от саудовского клуба предложение.

Джойс отмечает, что даже если "красным" предложат 130 млн евро, как обсуждается в СМИ, то их позиция остается неизменной. Салах не продается.

Переход египтянина в другую команду на данный момент остается невозможным, но, возможно ситуация приобретет новый поворот. Об этом вы сможете узнать в нашем онлайне трансферного дедлайна.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Мохаммед Салах

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