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Закрытие трансферного окна: онлайн-трансляция

Deadline day - live результаты последнего дня работы летнего трансферного окна.
Сегодня, 13:10

В ночь с 31 августа на 1 сентября закрывается трансферное окно в топ-чемпионатах Европы.

В заключительный день клубы готовы потратиться в большем объеме, чтобы окончательно укомплектовать составы на предстоящий сезон.

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Следите за всеми самыми интересными трансферами в онлайн-трансляции дедлайна на ISPORT.ua.

Онлайн-трансляция закрытия летнего трансферное окна

Онлайн-трансляция будет доступна 1 сентября

Напомним, на ISPORT вышел материал, в котором рассказывается об игроках, которым следует сменить обстановку, чтобы не загубить карьеру.

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