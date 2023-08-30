Закрытие трансферного окна: онлайн-трансляция
Deadline day - live результаты последнего дня работы летнего трансферного окна.
В ночь с 31 августа на 1 сентября закрывается трансферное окно в топ-чемпионатах Европы.
В заключительный день клубы готовы потратиться в большем объеме, чтобы окончательно укомплектовать составы на предстоящий сезон.
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Онлайн-трансляция закрытия летнего трансферное окна
Онлайн-трансляция будет доступна 1 сентября
Напомним, на ISPORT вышел материал, в котором рассказывается об игроках, которым следует сменить обстановку, чтобы не загубить карьеру.
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