Закрытие трансферного окна: онлайн-трансляция

В ночь с 31 августа на 1 сентября закрывается трансферное окно в топ-чемпионатах Европы.

В заключительный день клубы готовы потратиться в большем объеме, чтобы окончательно укомплектовать составы на предстоящий сезон.

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Онлайн-трансляция закрытия летнего трансферное окна

Онлайн-трансляция будет доступна 1 сентября

Напомним, на ISPORT вышел материал, в котором рассказывается об игроках, которым следует сменить обстановку, чтобы не загубить карьеру.

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