Ливерпуль постарается укрепить центр поля игроком Баварии

Хавбек Баварии Райан Гравенберх может продолжить карьеру в Ливерпуле. Об этом сообщает издание The Athletic.

Клубы уже обсуждают условия потенциальной сделки. В ближайшее время англичане сделают предложение, однако нет гарантий, что трансфер все же состоится.

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Сам Гравенберх предпочитает перейти в Ливерпуль нежели в Манчестер Юнайтед. Нидерландец хочет выступать только за "красных".

Напомним, игрок перешел Баварию из Аякса за 18,5 млн евро. В мюнхенской команде Раян не сумел закрепиться.

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