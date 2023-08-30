Ливерпуль постарается укрепить центр поля игроком Баварии
Гравенберх попал в сферу интересов мерсисайдцев.
Хавбек Баварии Райан Гравенберх может продолжить карьеру в Ливерпуле. Об этом сообщает издание The Athletic.
Клубы уже обсуждают условия потенциальной сделки. В ближайшее время англичане сделают предложение, однако нет гарантий, что трансфер все же состоится.
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Сам Гравенберх предпочитает перейти в Ливерпуль нежели в Манчестер Юнайтед. Нидерландец хочет выступать только за "красных".
Напомним, игрок перешел Баварию из Аякса за 18,5 млн евро. В мюнхенской команде Раян не сумел закрепиться.
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