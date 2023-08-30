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Бавария намерена усилится лидером сборной Португалии

Мюнхенцы пока далеки от сделки из-за своей оценки игрока.
Вчера, 22:23
Жоао Палинья
Жоао Палинья

Бавария намерена усилить свою линию полузащиты.

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, хавбек Фулхэма и сборной Португалии Жоау Палинья может оказаться в стане мюнхенцев. "Красные" готовы заплатить за Палинью 60 млн фунтов, но Фулхэм хочет 80.

Отмечается, что часть этой сделки Бавария собирается покрыть, продав 21-летнего полузащитника Раяна Гравенберха, которым активно интересуется Ливерпуль и переговоры между клубами уже начались.

Напомним, следить за тем, сможет ли Бавария продать Гравенберха и приобрести Палинью вы можете в нашем онлайне трансферного дедлайна.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фулхэм португалия Бавария Мюнхен

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