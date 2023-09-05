ISPORT рассказывает об истории и текущем положении дел в Вестерло.

Многолетний лидер и капитан Динамо Сергей Сидорчук пошел на радикальный шаг, бросив себе новый карьерный вызов.

Украинский хавбек перешел в чемпионат Бельгии, став футболистом Вестерло. ISPORT рассказывает о том. чем примечателен новый клуб футболиста сборной Украины.

История

Официальной датой основания команды считается 5 сентября 1933 года, но его история несколько запутана. У Королевского клуба Вестерло был предшественник, который был основан в 1917 году, но просуществовал лишь 5 лет.

На момент 1933 существовали клубы Спорт Вестерло и Спортивный центр Вестерло, которые объединились лишь в 1944 году, образовав ту команду, которую мы знаем сейчас.

Отметим, что клубными цветами Вестерло являются "родные" для Сидорчука и каждого украинца желтый и синий.

Лучшие времена команды были на стыке веков. В 1997 команда выиграла второй дивизион, впервые поднявшись в элиту, в 2001 выиграли Кубок и Суперкубок Бельгии, но спустя десять лет команда вылетела, вернувшись лишь в 2022.

Стоит сказать, что в разные сезоны за команду уже выступали украинцы Александр Яковенко, Олег Ящук и Сергей Омельянович.

Стадион

Домашней ареной Вестерло является компактная небольшая арена под названием Хет Койпье, которая вмещает чуть более 8 тысяч человек и может использоваться не только для проведения футбольных матчей.

Рядом со стадионом расположена база клуба с шестью тренировочными полями, которые используются молодежными командами для игр и основной командой для тренировок.

Текущее положение дел

В 2019 в клуб пришел турецкий бизнесмен Октай Ерджан с амбициозными планами. Новый владелец обозначил стратегию под названием: "Вестерло-2024".

Согласно планам Ерджана, команда должна улучшить синэргию между основой и молодежными командами, сохранить высокий уровень подготовки молодежи, на момент 2022 года стать участником элитного дивизиона Бельгии, и самое интересное, в 2024 году попасть в Еврокубки.

В прошлом году Вестерло под руководством молодого местного специалиста Йонаса де Рука показал, что эта амбициозная цель вполне реалистична, попав в зону плей-офф за Лигу конференций, но там клуб занял последнее место так и не попав в третий по силе еврокубок.

Владелец не поскупился на усиление команды в этом году, потратив без учета трансфера Сидорчука 15 млн евро, хотя отметим, что летом "желто-синие" продали своего лидера Лайла Фостера в Бернли за 11 млн евро. Преимущественно в команду переходили молодые таланты. Самым дорогим из них стал Матия Фриджан из Риеки за 5 млн евро, но были и подписания более статусных футблистов.

На правах свободного агента в команду перешел экс-вингер Тоттенхэма Насер Шадли, который уже в прошлом сезоне выступал за команду на правах аренды.

Среди других игроков стоит отметить пребывание в составе экс-защитника Ромы Браяна Рейнольдса, бывшего вратаря сборной Турции Синана Болата и известного украинским болельщикам Романа Нойштедтера.

В 2011 году Нойштедтера "сватали" в сборную Украины, а сам он в интервью нашим СМИ заявлял, что хочет сыграть в опорной зоне с анатолием тимощуком. Тем ироничнее дальнейшая судьба Романа. В 2016 он стал игроком сборной россии, заявив в комментарии для так называемых медиа страны-террориста, что несколькими годами ранее его неправильно поняли и он совершил ошибку.

Довольно примечательна дата, в которую Вестерло объявил о подписании Нойштедтера. Случилось это 24 февраля 2022 года - в день, когда страна, которую представлял Роман полномасштабно напала на страну, в которой он родился (Нойштедтер - уроженец Днепра).

Однако, от обсуждения состава перейдем к делам турнирным. Сидорчуку предстоит трудный сезон в новой команде, ведь масштабная трансферная кампания, пока себя не оправдывает.

После 6 туров у Вестерло лишь один набранный пункт и пять поражений. При этом стоит отметить, что во всех матчах у новой команды украинца были шансы, как минимум на ничью, лишь в игре против Гента, который является соперником Зари в Лиге конференций, коллектив Йонаса де Рука уступил с разницей более чем в один мяч.

Дебютировать за новую команду опытный хавбек должен в пятницу, 15 сентября. Тогда Вестерло на своем поле примет оппонента Шахтера в Лиге чемпионов и действующего чемпиона страны Антверпен.