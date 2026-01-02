Рома мечтает вернуть экс-лидера

Рома рассматривает возвращение Мохамеда Салаха. Об этом сообщает Tutto Mercato

По данным издания, Ливерпуль не прочь отдать египетского вингера в Серию А на правах аренды, однако для Ромы его зарплата может стать препятствием для подписания.

Отмечается, что Салах получает около 24 миллионов евро в год, то есть во время аренды 33-летнего игрока «волкам» придётся выложить примерно 12 миллионов евро за шестимесячную аренду, что может стать проблемой для Ромы.

Напомним, что Салах играл за итальянскую команду до перехода в Ливерпуль в 2017 году.

Тем временем Лацио настроен перехватить трансферную цель Ромы.

