Лацио настроен перехватить трансферную цель Ромы

Клубы устроят дерби на рынке.
Вчера, 23:15       Автор: Антон Федорцив
Джакомо Распадори / Getty Images
Нападающий мадридского Атлетико Джакомо Распадори близок к возвращению на родину. Римский Лацио пополнил список претендентов на нападающего, сообщает Sky Sport.

"Матрасники" готовы отпустить итальянца, если отобьют средства за трансфер (22 млн евро). Рома предпочла бы аренду Распадори с правом выкупа. Лацио же может и приобрести нападающего за деньги с продажи Тати Кастельяноса.

В нынешнем сезоне Распадори сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых оформил 2 гола и 3 ассиста. В столицу Испании он перебрался только летом. Контракт итальянца с Атлетико рассчитан до лета 2030 года.

К слову, лондонский Вест Хэм согласовал трансфер форварда Лацио.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома атлетико лацио Джакомо Распадори

