Тренер Миколенко: Мы убиваем футбол

Главный тренер Эвертона Дэвид Мойес остался недоволен своей желтой карточкой.

Напомним, что накануне "ириски" сыграли вничью с Брайтоном. Решающий гол забилл Бету на седьмой компенсированной минуте, после чего Мойес выбежал на поле, празднуя взятие ворот.

За свою чрезмерную реакцию шотландца наказали желтой карточкой, после чего Мойес раскритиковал строгие ограничения.

"Надеюсь, вы не назовете меня Плити. Разница в том, что Дэвида Плита за это не наказывали желтыми карточками, правда? Это считалось нормальным, потому что всем нравится наблюдать за празднованиями. Мы убиваем футбол, если тренерам нельзя выходить из технических зон, чтобы праздновать гол".

За это дают желтую карточку? Представьте, что вас наказывают за празднование! Кому хочется видеть, как тренеров наказывают за празднование? Я бы, наверное, не стал пританцовывать, если бы гол был забит на 55-й минуте. У них совершенно нет никакого понимания того, что значит футбол, что он значит для тренеров, кроме как сказать: "Нет, вы не можете выходить за линию, иначе мы вас накажем желтой карточкой". Это чертовски грустно, не правда ли? Я до сих пор не могу поверить

Ранее также сообщалось, что аутсайдер Серии А распрощался с тренером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!