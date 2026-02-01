iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тренер Миколенко: Мы убиваем футбол

Дєвид Мойес недоволен строгими правилами.
Сегодня, 12:20       Автор: Андрей Безуглый
Дэвид Мойес / Getty Images
Дэвид Мойес / Getty Images

Главный тренер Эвертона Дэвид Мойес остался недоволен своей желтой карточкой.

Напомним, что накануне "ириски" сыграли вничью с Брайтоном. Решающий гол забилл Бету на седьмой компенсированной минуте, после чего Мойес выбежал на поле, празднуя взятие ворот.

За свою чрезмерную реакцию шотландца наказали желтой карточкой, после чего Мойес раскритиковал строгие ограничения.

"Надеюсь, вы не назовете меня Плити. Разница в том, что Дэвида Плита за это не наказывали желтыми карточками, правда? Это считалось нормальным, потому что всем нравится наблюдать за празднованиями. Мы убиваем футбол, если тренерам нельзя выходить из технических зон, чтобы праздновать гол".

За это дают желтую карточку? Представьте, что вас наказывают за празднование! Кому хочется видеть, как тренеров наказывают за празднование?

Я бы, наверное, не стал пританцовывать, если бы гол был забит на 55-й минуте. У них совершенно нет никакого понимания того, что значит футбол, что он значит для тренеров, кроме как сказать: "Нет, вы не можете выходить за линию, иначе мы вас накажем желтой карточкой". Это чертовски грустно, не правда ли? Я до сих пор не могу поверить

Ранее также сообщалось, что аутсайдер Серии А распрощался с тренером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дэвид Мойес

Статьи по теме

Тренер Эвертона сделал заявление о будущем Миколенко Тренер Эвертона сделал заявление о будущем Миколенко
Апелляцию на удаление игрока Эвертона за схватку с одноклубником отклонили Апелляцию на удаление игрока Эвертона за схватку с одноклубником отклонили
Мойес - о победе над Фулхэмом: Гол Миколенко подарил нам надежду Мойес - о победе над Фулхэмом: Гол Миколенко подарил нам надежду
Тренер Миколенко догнал Гвардиолу по красноречивому показателю Тренер Миколенко догнал Гвардиолу по красноречивому показателю

Видео

Деклассация от нового чемпиона: Шакур разбил Теофимо в титульном бою - видео
Деклассация от нового чемпиона: Шакур разбил Теофимо в титульном бою - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Реала, Интера, Ювентуса, ПСЖ и Бенфики
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа13:05
Салах установил очередное достижение
Бокс12:59
"Без проблем": Усик сделал громкое заявление о трилогии с Фьюри
Европа12:40
Ливерпуль ведет переговоры по защитнику сборной Нидерландов
Украина12:28
Защитник Шахтера заинтересовал представителя Серии А
Европа12:20
Тренер Миколенко: Мы убиваем футбол
Бокс11:55
Деклассация от нового чемпиона: Шакур разбил Теофимо в титульном бою - видео
Биатлон11:30
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты на чемпионате Европы-2026
Европа11:26
Аутсайдер Серии А распрощался с главным тренером
Биатлон10:55
Чемпионат Европы по биатлону-2026: мужская и женская эстафеты закроют соревновательную программу турнира
Бокс10:28
"Я же говорил, что я лучший в мире": Шакур оценил уверенную победу над Теофимо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK