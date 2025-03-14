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Тренер Миколенко догнал Гвардиолу по красноречивому показателю

Наставник ливерпульского Эвертона присоединился к элитной компании менеджеров.
Сегодня, 18:08
Дэвид Мойес / Getty Images
Дэвид Мойес / Getty Images

Шотландец Дэвид Мойес признан тренером февраля в английской Премьер-лиге. Опытный специалист получил 11-й приз месяца в карьере, сообщает официальный сайт АПЛ.

Коуч Эвертона догнал по этому показателю главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолу. Впереди двух специалистов только зубры цеха – Арсен Венгер (15 наград) и Алекс Фергюсон (27). В прошлом месяце "ириски" не проиграли ни одного матча.

Эвертон Мойеса в феврале победил Лестер и Кристал Пэлас, а также свел вничью поединки против Ливерпуля, МЮ и Брентфорда. Со времени назначения шотландского тренера в январе мерсисайдцы потерпели лишь одно поражение в чемпионате Англии и набрали 16 очков.

К слову, лондонский Челси договорился о переходе Кенды из Спортинга.

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