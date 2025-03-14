Челси согласовал трансфер очередного таланта

Лондонский Челси договорился с лиссабонским Спортингом о переходе Жеовани Кенды. 17-летний вингер отправится на Туманный Альбион летом 2026-го, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Юниор прошел медосмотр для "синих". С лондонцами он подпишет контракт на 7 лет. Договор будет предусматривать опцию продления сотрудничества еще на сезон. Сумма отступных пока неизвестна.

Кенда дебютировал за Спортинг в нынешнем сезоне. Вингер провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 8 результативных передач. Роберто Мартинес вызвал юниора на мартовские матчи сборной Португалии.

К слову, накануне Челси минимально одолел Копенгаген в плей-офф Лиги конференций.

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