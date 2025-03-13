Челси - Копенгаген: обзор матча и результат поединка 13.03.2025
Датский гранд едва не повел в счете в дебюте. Это Ашури пробил головой после навеса, но мяч опустился на сетку за воротами. В то же время "синие" в первой половине не форсировали событий и действовали негостро.
Заиграл активнее Челси после перерыва. Сначала Санчо выстрелом в ближний угол завершил сольный проход по левому флангу – сэйв кипера. А на 55-й минуте лондонцы вышли вперед – Дьюсбери-Холл подхватил мяч перед штрафной, продрался сквозь нескольких соперников слева и точно пробил в дальний угол.
Нету сразу мог удвоить преимущество "синих", но Рамай среагировал на низовой удар нападающего. В конце концов Челси для победы хватило и одного забитого мяча. Соперник лондонцев в четвертьфинале определится в противостоянии варшавской Легии и норвежского Мольде.
Статистика матча Челси – Копенгаген 1/8 финала Лиги конференций
Челси – Копенгаген – 1:0 (первый матч – 2:1)
Гол: Дьюсбери-Холл, 55
Ожидаемые голы (xG): 1.02 - 0.68
Владение мячом: 54 % - 46 %
Удары: 11 - 9
Удары в створ: 5 - 1
Угловые: 1 - 6
Фолы: 9 - 7
Челси: Йоргенсен – Чалоба, Адарабио, Бадьяшиль, Ачимпонг (Кукурелья, 46) – Кайседо (Джеймс, 78), Фернандес (Палмер, 46) – Джордж, Дьюсбери-Холл, Санчо (Нкунку, 95) – Нету (Антви, 90)
Копенгаген: Рамай – Уэскас, Перейра, Дикс, Хацидиакос, Меллинг – Эльюнусси (Ларссон, 59), Клемм (Фальк, 76), Фрогольдт (Матссон, 82), Ашури (Роберт, 76) – Классон (Шейха, 59)
Предупреждения: Кукурелья, Адарабио – Ашури
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