Апелляцию на удаление игрока Эвертона за схватку с одноклубником отклонили

Главный тренер Эвертона Дэвид Мойес заявил, что Футбольная ассоциация Англии отклонила апелляцию клуба на глупое удаление Идриссы Гуйе в матче с Манчестер Юнайтед.

Напомним, что в поединке 12-го тура АПЛ сенегальский полузащитник повздорил с одноклубником Майклом Кином и в ходе перепалки дал ему пощечину, за что получил прямую красную карточку.

Читай также: "Мне нравится": Тренер Эвертона дал неожиданную оценку удалению подопечного за потасовку с одноклубником

"Мы подали апелляцию, но ее не удовлетворили. Нам не объяснили причину отклонения апелляции, но мы ее подали, сразу же.

Между Гуйе и Кином все завершилось мгновенно. Это случилось, вот и все. Мы довольно быстро продолжили и все уладили в раздевалке", - приводит слова тренера BBC.

Ранее сообщалось, что игроки Эвертона в шутку продолжили свою схватку после скандального удаления в матче с Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!