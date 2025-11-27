iSport.ua
Игроки Эвертона в шутку продолжили свою схватку после скандального удаления в матче с Манчестер Юнайтед

Футболисты "ирисок" с юмором подошли к неоднозначной ситуации.
27 ноября, 20:35       Автор: Игорь Мищук
Идрисса Гуйе и Майкл Кин / Getty Images
Идрисса Гуйе и Майкл Кин / Getty Images

Игроки Эвертона Идрисса Гуйе и Майкл Кин с юмором обыграли ситуацию со скандальным удалением первого в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с Манчестер Юнайтед (1:0).

Напомним, что сенегальский полузащитник устроил перепалку с партнером по команде, в ходе которой дал одноклубнику пощечину, за что получил прямую красную карточку.

Безумное удаление не помешало Эвертону одолеть Манчестер Юнайтед

После этого удаления Гуйе и Кин решили в шутку продолжить свою схватку, продемонстрировав, что никакого конфликта между ними нет.

Оба игрока надели по боксерской перчатке и вышли в импровизированный ринг. Впрочем поединок завершился единственным легким ударом от Кина, который "поквитался" с обидчиком.

Отметим, что после матча главный тренер Эвертона Дэвид Мойес дал неожиданную оценку удалению Гуйе за потасовку с Кином, заявив, что ему нравится, когда подопечные проявляют эмоции подобным образом.

