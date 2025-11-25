iSport.ua
Манчестер Юнайтед - Эвертон 0:1: обзор матча и результат игры 24.11.2025

"Ириски" с Миколенко нанесли манкунианцам минимальное поражение.
Сегодня, 00:15       Автор: Игорь Мищук
Эвертон обыграл Манчестер Юнайтед / Getty Images
Эвертон обыграл Манчестер Юнайтед / Getty Images

В понедельник, 24 ноября, Манчестер Юнайтед встречался на своем поле с Эвертоном в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги.

"Ириски" практически весь матч провели в меньшинстве, однако сумели забить и удержать победный результат - 1:0.

Читай также: Хавбек Эвертона заработал глупое удаление в матче с Манчестер Юнайтед

Уже на 13-й минуте Эвертон подвел полузащитник Идрисса Гуйе, заработав глупую прямую красную карточку за стычку с партнером по команде. Сенегальский хавбек устроил словесную перепалку с Майклом Кином, в ходе которой дал одноклубнику пощечину. Арбитр сразу удалил игрока с поля.

Тем не менее, несмотря на игру вдесятером, счет в поединке открыли именно "ириски". На 29-й минуте встречи Кирнан Дьюсбери-Холл получил мяч перед штрафной, обыграл защитников и с линии пробил под перекладину.

Имея численное преимущество, Манчестер Юнайтед во второй половине поединка владел инициативой, заставляя гостей защищаться и работать Джордана Пикфорда, однако зацепиться хотя бы за ничейный результат хозяевам поля не удалось.

Манчестер Юнайтед с 18 очками занимает на данный момент десятое место в турнирной таблице АПЛ. Эвертон набрал такое же количество баллов и расположился на строчку ниже.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Эвертон 12-го тура чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед - Эвертон 0:1

Гол: Дьюсбери-Холл, 29

Ожидаемые голы (xG): 1.66 - 0.23
Владение мячом: 70% - 30%
Удары: 25 - 3
Удары в створ: 6 - 1
Угловые: 9 - 1
Фолы: 12 - 9

Манчестер Юнайтед: Ламменс - Йоро, де Лигт, Шоу - Мазрауи (Маунт, 46), Каземиро (Мейну, 58), Фернандеш, Доргу (Далот, 58) - Диалло, Зиркзе - Мбемо.

Эвертон: Пикфорд - Коулмен (О'Брайен, 10), Тарковски, Кин, Миколенко - Гуйе, Гарнер - Ндиайе (Бету, 81), Дьюсбери-Холл (Алькарас, 87), Грилиш (Макнил, 87) - Барри (Ироегбунам, 81).

Предупреждения: Мбемо, Каземиро.

Удаление: Гуйе, 13 (прямая красная).

