Хавбек Эвертона заработал глупое удаление в матче с Манчестер Юнайтед
В понедельник, 24 ноября, Манчестер Юнайтед принимает на своем поле Эвертон в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги.
"Ириски" уже с 13-й минуты поединка были вынуждены играть вдесятером из-за безумного удаления полузащитника Идриссы Гуйе после его спора с одноклубником.
В одном из эпизодов сенегальский хавбек устроил словесную перепалку с партнером по команде Майклом Кином. Однако эмоциями Гуйе не ограничился и дал пощечину своему одноклубнику.
Главный арбитр отреагировал на такое поведение сенегальца, выписав ему прямую красную карточку.
Отметим, что на матч с Манчестер Юнайтед в стартовом составе Эвертона вышел украинский защитник Виталий Миколенко.
Ранее сообщалось, что Эвертон может отказаться от продления контракта с Миколенком.
