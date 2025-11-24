Хавбек Эвертона заработал глупое удаление в матче с Манчестер Юнайтед

Идрисса Гуйе получил прямую красную за потасовку с партнером по команде.

В понедельник, 24 ноября, Манчестер Юнайтед принимает на своем поле Эвертон в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги.

"Ириски" уже с 13-й минуты поединка были вынуждены играть вдесятером из-за безумного удаления полузащитника Идриссы Гуйе после его спора с одноклубником.

В одном из эпизодов сенегальский хавбек устроил словесную перепалку с партнером по команде Майклом Кином. Однако эмоциями Гуйе не ограничился и дал пощечину своему одноклубнику.

Главный арбитр отреагировал на такое поведение сенегальца, выписав ему прямую красную карточку.

Источник: Getty Images

Отметим, что на матч с Манчестер Юнайтед в стартовом составе Эвертона вышел украинский защитник Виталий Миколенко.

Ранее сообщалось, что Эвертон может отказаться от продления контракта с Миколенком.

