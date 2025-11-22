iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Эвертон нацелен на японского форварда Селтика

Клуб следит за форвардом из Шотландии.
Вчера, 14:33       Автор: Валентина Чорноштан
Дайдзен Маэда / Getty Images
Дайдзен Маэда / Getty Images

Эвертон вписал в свой шорт-лист нападающего из Селтика. Об этом сообщает Football Insider.

По имеющейся информации, Эвертон добавил к своему шорт-листу японского форварда Дайдзен Маэда, выступающего за Селтик, и хочет приобрести его этим трансферным окном.

Больше всего "ирискам" в игроке нравится то, что Маэда играет на позиции левого вингера, однако также может сыграть и на острие атаки.

Контракт японца с Селтиком действует до лета 2027 года. За этот сезон он провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Добавим, что  свою карьеру в АПЛ.другой игрок также собирается продолжить

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон селтик

Статьи по теме

Эвертон может отказаться от продления контракта с Миколенком Эвертон может отказаться от продления контракта с Миколенком
Миколенко признан одним из лучших в матче Эвертона против Фулхэма Миколенко признан одним из лучших в матче Эвертона против Фулхэма
Посредственный матч. Миколенко получил оценки за матч с Сандерлендом Посредственный матч. Миколенко получил оценки за матч с Сандерлендом
Эвертон с Миколенко не удержал победу над Сандерлендом Эвертон с Миколенко не удержал победу над Сандерлендом

Видео

Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем
Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Забарного ждёт дуэль с Гавром, а Ньюкасл проверит силы в матче с Ман Сити
просмотров

Последние новости

Европа00:10
ПСЖ с Забарным разгромил Гавр
Вчера, 23:54
Украина23:54
Календарь Шахтера: "горняки" оформили разгром Оболони
Европа23:40
Наполи уверенно переиграл Аталанту
Украина23:12
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели третье поражение подряд в УПЛ
НБА22:56
Харден впервые в сезоне набрал 50+ очков
Снукер22:22
Бойко одолел первый раунд квалификации UK Championship
Украина21:44
УПЛ: Шахтер уничтожил Оболонь, Колос одолел Динамо, Металлист 1925 победил Карпаты
Европа21:30
Ньюкасл одолел Манчестер Сити
Формула 120:57
Ферстаппен потеряет большинство инженеров перед новым сезоном
НБА20:28
Легенда НБА завершит карьеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK