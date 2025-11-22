Эвертон нацелен на японского форварда Селтика

Клуб следит за форвардом из Шотландии.

Эвертон вписал в свой шорт-лист нападающего из Селтика. Об этом сообщает Football Insider.

По имеющейся информации, Эвертон добавил к своему шорт-листу японского форварда Дайдзен Маэда, выступающего за Селтик, и хочет приобрести его этим трансферным окном.

Больше всего "ирискам" в игроке нравится то, что Маэда играет на позиции левого вингера, однако также может сыграть и на острие атаки.

Контракт японца с Селтиком действует до лета 2027 года. За этот сезон он провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

