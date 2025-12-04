iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Британский гранд представил нового тренера

Вилфрид Нанси поведет Селтик к чемпионству.
Вчера, 18:36       Автор: Андрей Безуглый
Вилфрид Нанси / Getty Images
Вилфрид Нанси / Getty Images

Селтик официально представил нового главного тренера.

Напомним, что 28 октября клуб во второй раз покинул Брендан Роджерс. Под его руководством "кельты" сейчас лишь вторые в чемпионате.

Специалистом, который попытается нагнать Хартс стал Вилфрид Нанси.

Ранее 46-летний тренер возглавлял Коламбус Крю, с которым выигрывал Кубок МЛС, Кубок или и признавался лучшим тренером сезона в МЛС.

Ранее также сообщалось, что Арсенал провернул необычный трансфер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: селтик

Статьи по теме

Эвертон нацелен на японского форварда Селтика Эвертон нацелен на японского форварда Селтика
Селтик выиграл Дерби Старой Фирмы в полуфинале Кубка лиги Селтик выиграл Дерби Старой Фирмы в полуфинале Кубка лиги
Селтик досрочно стал чемпионом Шотландии Селтик досрочно стал чемпионом Шотландии
Дэвис на последней минуте матча вывел Баварию в плей-офф Лиги чемпионов Дэвис на последней минуте матча вывел Баварию в плей-офф Лиги чемпионов

Видео

Неймар оформил первый хет-трик за три с половиной года
Неймар оформил первый хет-трик за три с половиной года

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ботн выиграл индивидуальную гонку, завтра в Эстерсунде состоится женский спринт
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед в АПЛ, Милана в Кубке Италии, поединки Кубка Испании
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:52
StarLadder Budapest Major 2025: NaVi и B8 оформили по победе, Passion UA ​​дважды проиграли
Европа00:33
Лацио выбил Милан из Кубка Италии
Киберспорт00:14
NaVi одолели PARIVISION на "мажоре" в Будапеште
Вчера, 23:56
Европа23:56
МЮ не удержал победу над Вест Хэмом
Европа23:05
Форвард Ювентуса выбыл на длительный срок
Бокс22:27
Украинец Радченко анонсировал завершение карьеры
Еврокубки21:50
Лень помог Реалу победить Анадолу Эфес
Европа21:18
Барселона уговорила защитника продлить контракт
НБА20:41
Милуоки потерял лидера на значительный период
Европа20:00
Наполи остался без очередного хавбека
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK