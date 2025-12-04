Британский гранд представил нового тренера

Селтик официально представил нового главного тренера.

Напомним, что 28 октября клуб во второй раз покинул Брендан Роджерс. Под его руководством "кельты" сейчас лишь вторые в чемпионате.

Специалистом, который попытается нагнать Хартс стал Вилфрид Нанси.

Ранее 46-летний тренер возглавлял Коламбус Крю, с которым выигрывал Кубок МЛС, Кубок или и признавался лучшим тренером сезона в МЛС.

