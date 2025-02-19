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Футбол

Дэвис на последней минуте матча вывел Баварию в плей-офф Лиги чемпионов

Селтик не сумел устоять под натиском мюнхенского клуба.
Сегодня, 00:04
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

Во вторник, 18 февраля, Бавария принимала дома Селтик в ответном матче стыков Лиги чемпионов. Первая игра завершилась со счетом 0:1 в пользу мюнхенцев.

Уже на 4-й минуте шотландцы чудом спаслись от гола, вынеся мяч с линии собственных ворот. Удача и дальше сопутствовала Селтику, удары мюнхенцев никак не могли достичь цели, но и гости сумели пару раз неплохо контратаковать.

Со стартом второго тайма уже усилиями Каспера Шмейхеля счет снова не был открыт. Датчанин исполнил невероятный сейв, отбивая пушченый удар Горетцки. А на 63-й минуте Селтик воспользовался ошибкой соперника и открыл счет в матче.

После пропущенного гола мюнхенцы еще большими силами осадили штрафную гостей, но все удары команды Компани не достигли цели.

На 90+4 минуте, когда уже казалось, что дополнительного времени не избежать, Бавария вновь организовала атаку, Шмейхель вновь справился с ударом Горетцки, а вот помешать Альфонсо Дэвису закатить мяч в пустые ворота уже никто помешать не смог.

2:1 по сумме двух матчей, в результате которых Бавария вышла в плей-офф.

Статистика матча Бавария - Селтик 1/16 финала Лиги чемпионов

Бавария - Селтик 1:1 (2:1 по сумме двух матчей)
Голы: Дэвис, 90+4 - Кюн, 63

Ожидаемые голы (xG): 2.33 - 1.12
Владение мячом: 67% - 33%
Удары: 23 - 5
Удары в створ: 10 - 3
Угловые: 7 - 0
Фолы: 2 - 9

Бавария: Нойер - Геррейру (Дэвис, 64), Ким Мин Чжэ, Упамекано, Станишич - Горетцка, Киммих, Гнабри (Сане, 64), Мусиала (Мюллер, 90+5), Олисе - Кейн (Коман, 46).

Селтик: Шмейхель - Трасти, Картер-Викерс, Шлупп, Джонстон - Хатате, Макгрегор, Энгельс - Жота (Ида, 60), Маэда, Кюн (Ян Хен Чжун, 69).

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