iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Селтик выиграл Дерби Старой Фирмы в полуфинале Кубка лиги

"Кельты" дожали Рейнджерс в овертайме.
Сегодня, 19:58       Автор: Антон Федорцив
Селтик / Getty Images
Селтик / Getty Images

В рамках 1/2 финала Кубка лиги состоялось главное противостояние Шотландии. Верх одержал Селтик, номинальный хозяин поединка.

"Кельты" повели в счете благодаря стандарту. На 25-й минуте Энгельс подал угловой на ближнюю штангу, где головой сыграл Кенни. "Джерс" же до конца первого тайма оказались в меньшинстве после удаления Осгора.

Тем не менее, "светло-синие" отыгрались под занавес основного времени – Тавернье реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой. Но в дополнительное время забивали только подопечные Мартина О'Нила.

Капитан "кельтов" Макгрегор вывел команду вперед пушкой под перекладину из-за пределов штрафной. А затем Османд замкнул прострел Тирни – 3:1 в итоге. Селтик в финале встретится со скромным Сент-Мирреном.

Статистика матча Селтик – Рейнджерс 1/2 финала Кубка шотландской лиги

Селтик – Рейнджерс – 3:1 (доб. время)
Голы: Кенни, 25, Макгрегор, 93, Османд, 109 – Тавернье, 81 (пенальти)

Владение мячом: 54 % - 46 %
Удары: 20 - 11
Удары в створ: 10 - 4
Угловые: 14 - 5

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рейнджерс селтик Кубок шотландской лиги

Статьи по теме

Шотландский гранд может назначить экс-помощника Флика Шотландский гранд может назначить экс-помощника Флика
Британский гранд отправил в отставку тренера Британский гранд отправил в отставку тренера
Сын Анчелотти может начать самостоятельную карьеру в Британии Сын Анчелотти может начать самостоятельную карьеру в Британии
Селтик досрочно стал чемпионом Шотландии Селтик досрочно стал чемпионом Шотландии

Видео

Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов
Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер - Динамо в УПЛ, матчи Манчестер Сити, Барселоны, Интера, Милан - Рома
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Украина22:30
Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов
Украина22:00
Календарь Динамо: "бело-синие" уступили Шахтеру в УПЛ
Украина21:50
УПЛ: Шахтер триумфовал в Классическом, Заря обыграла Рух
Европа21:28
Барселона с голами Ямаля и Рэшфорда победила Эльче
Украина20:59
Календарь Шахтера: "горняки" взяли реванш у Динамо за вылет из Кубка Украины
Европа20:44
Манчестер Сити с дублем Холанда обыграл Борнмут
Теннис20:21
Пегула одолела Гауфф на Итоговом турнире
Европа19:58
Селтик выиграл Дерби Старой Фирмы в полуфинале Кубка лиги
Украина19:55
Шахтер обыграл Динамо в матче чемпионата
Европа19:30
ПСЖ может подписать еще одного росиянина
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK