Селтик выиграл Дерби Старой Фирмы в полуфинале Кубка лиги

В рамках 1/2 финала Кубка лиги состоялось главное противостояние Шотландии. Верх одержал Селтик, номинальный хозяин поединка.

"Кельты" повели в счете благодаря стандарту. На 25-й минуте Энгельс подал угловой на ближнюю штангу, где головой сыграл Кенни. "Джерс" же до конца первого тайма оказались в меньшинстве после удаления Осгора.

Тем не менее, "светло-синие" отыгрались под занавес основного времени – Тавернье реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой. Но в дополнительное время забивали только подопечные Мартина О'Нила.

Капитан "кельтов" Макгрегор вывел команду вперед пушкой под перекладину из-за пределов штрафной. А затем Османд замкнул прострел Тирни – 3:1 в итоге. Селтик в финале встретится со скромным Сент-Мирреном.

Статистика матча Селтик – Рейнджерс 1/2 финала Кубка шотландской лиги

Селтик – Рейнджерс – 3:1 (доб. время)

Голы: Кенни, 25, Макгрегор, 93, Османд, 109 – Тавернье, 81 (пенальти)

Владение мячом: 54 % - 46 %

Удары: 20 - 11

Удары в створ: 10 - 4

Угловые: 14 - 5

